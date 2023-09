Quando la buona tavola supera gli stereotipi: ecco la storia (secolare) della Lingua di suocera

L'incubo di nuora e genero, insomma.

Ovviamente - e per fortuna - non è sempre così, ma in Piemonte, e in particolare a Rocchetta Tanaro in provincia di Asti, è stato inventato un prodotto che, per il nome, ha preso proprio spunto dai cliché che, da sempre, vi si associano: la lingua di suocera. Che, secondo i luoghi comuni, è "lunga". Cioè, stando alla definizione riportata sul nuovo dizionario De Mauro: "tendente alla loquacità, al parlare troppo, rivelando cose o fatti che andrebbero tenuti nascosti."