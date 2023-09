Sotto il sole di Rimini, al via l'ultimo soggiorno estivo di disabili. Nel 2023 boom di iscrizioni

Sono partiti questa mattina, dal parcheggio del Parco Ruffini, gli ultimi due gruppi di persone con disabilità diretti a Rimini per i soggiorni estivi accompagnati dalla cooperativa sociale Arcobaleno. Gli operatori che si prenderanno cura degli ospiti hanno già organizzato le attività: andranno al mare o in piscina, faranno passeggiate, gite culturali o gastronomiche.

Un aiuto per le famiglie

Da molti anni la Città, in collaborazione con le Circoscrizioni, organizza soggiorni estivi per le persone disabili al mare, in montagna, nelle città d’arte o in campagna. L’obiettivo è quello di offrire loro l’occasione di relazionarsi con un contesto diverso dal quotidiano e di vivere un’esperienza di vacanza di gruppo progettata sulle proprie esigenze dando nel contempo sollievo alle famiglie impegnate nella cura di queste persone.

Oltre 2 milioni di euro

Quest’anno sono state 1.055 le persone iscritte, un numero in crescita rispetto allo scorso anno quando i partecipanti erano stati 865. Il Comune ha stanziato per l'iniziativa quasi due milioni di euro, a cui si aggiungono quasi 300 mila euro dalle Circoscrizioni.

A salutare il gruppo in partenza, 16 persone in tutto, c’erano anche il Sindaco Stefano Lo Russo e l’assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli. "Questi soggiorni – ha detto il primo cittadino – non sono soltanto l’opportunità di vivere un periodo di vacanza ma si inseriscono pienamente in percorsi e progetti educativi attivi durante tutto il corso dell’anno. Una bella occasione di divertimento, crescita e condivisione".