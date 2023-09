Tra graffiti, vandali e vetrine vuote, il degrado dei portici di corso Vittorio [FOTO]

Basta infatti attraversare via Sacchi e dirigersi sotto i portici di corso Vittorio Emanuele II. Nel primo tratto, fino a via Campana, i muri sono completamente coperti da graffiti: un'eredità dei cortei anarchici in solidarietà di Alfredo Cospito. Alzando lo sguardo, la situazione non migliora: la vernice della volta, che in teoria dovrebbe tendere al giallo chiaro, appare completamente scrostata in più punti. E dove il colore è saltato, ci sono ampie chiazze di muffa e ragnatele.