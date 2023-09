Torino, le 34 farmacie comunali hanno curato la carenza di personale: “Siamo un punto di riferimento”

Nuove assunzioni per le farmacie comunali di Torino che ora sono a pieno organico

Le farmacie comunali al centro di Torino, per garantire un’assistenza sanitaria ai torinesi. Un vero e proprio presidio sul territorio.

Sono lontani i tempi delle dismissioni, dei problemi di personale. Le farmacie comunali presenti in città sono oggi 34 (38 se si allarga lo sguardo alla provincia). “Abbiamo fatto nuove assunzioni, oggi garantiamo due farmacisti per ogni singola sede”, racconta Gioacchino Cuntrò, presidente di Farmacie Comunali Torino. Oggi, infatti, 215 sono i dipendenti tra farmacisti, addetti ai magazzini e impiegati.

Il magazzino che fornisce tutte le farmacie si trova a Pianezza, con una fornitura che viene alimentata a seconda delle richieste delle singole farmacie. In questi anni poi, post Covid, l’attività è stata incrementata: “Svolgiamo controlli, analisi del sangue. Sono stati ampliati i servizi”.

Importante anche il contributo notturno: tre le farmacie notturne gestite dalla città: una in piazza Paleocapa, una dietro l’ospedale Molinette e poi quella di piazza Massaua. Quelle private, per esempio, sono appena due nonostante 202 farmacie. Una proporzione che lascia intendere quanto siano importanti le farmacie comunali per Torino e i torinesi.