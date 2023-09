"Ciak, si gira" a Torino: via Verdi si mette in posa per due giorni per essere pronta "Sul più bello"

Nei giorni scorsi si è fatto il casting per completare gli interpreti di alcuni personaggi, mentre tra oggi e domani si pensa alle riprese. Nel cuore di Torino - per la precisione in via Verdi, proprio nel tratto alle spalle del rettorato dell'Università - si sono sistemati i camion della troupe impegnata a realizzare le nuove pagine della serie tv "Sul più bello", prodotta da Eagle Pictures per la regia di Francesca Marino.



In particolare, nei giorni scorsi la produzione ha cercato giovani tra i 18 e i 35 anni, comparse che facessero jogging, un violinista, un pianista, alcuni bimbi tra gli 8 e i 14 anni e altri, di età simile, impegnati a giocare a calcio.

Il film, uscito nel 2020, aveva alla regia Alice Filippi, mentre i ruoli da protagonisti erano intrepretati da Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Gaja Masciale, Jozef Gjura ed Eleonora Gaggero.



La vicenda racconta delle esperienze di Marta (interpretata appunto da Francesconi), ragazza simpatica, ma non bella. Ma soprattutto afflitta da una malattia genetica, che però non le impedisce di voler vivere la vita con enorme entusiasmo, alla ricerca del grande amore. Nonostante un destino segnato.