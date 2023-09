Quando parliamo di traslochi ferroviari parliamo solo di una delle tante possibilità messe a disposizione delle varie imprese di traslochi presenti nel territorio, ma è una possibilità molto interessante perché rappresenta una soluzione ecologica ed economica anche per il trasferimento di grandi carichi e a lunga distanza, e soprattutto è un tipo di servizio che ha molti vantaggi rispetto al trasporto su gomma.

Quello che succede in questo contesto è che un'azienda specializzata può provvedere a caricare e scaricare dei contenuti presso le scale ferroviari di partenza e arrivo grazie a dei carri adibiti al trasporto generale.

Certo è che rispetto a questo servizio bisogna mettere in preventivo che ha dei tempi di consegna più lunghi rispetto al servizio di trasporto su gomma, però è un servizio abbastanza competitivo anche grazie alla capillarità della rete ferroviaria, fermo restando che bisogna mettere in preventivo il fatto che ci possono essere dei limiti per quanto riguarda gli orari dei treni merci per il caricamento.

Dicevamo che può essere molto vantaggioso rispetto ad un servizio di trasloco via gomma semplicemente perché i costi di trasporto sono inferiori del 50%, e soprattutto ci sono benefici anche dal punto di vista ecologico data la bassa emissione di CO2 su rotaie.

Per quanto riguarda le mansioni di un'azienda che si occupa di questo servizio c'è intanto l'imballaggio, il carico e scarico merci, ma bisogna gestire anche delle pratiche ferroviarie e doganali ove servisse, dipendendo dove sono diretti questi carichi di merce.

Se invece parliamo degli svantaggi perché poi ogni cosa ha dei pro e dei contro già abbiamo accennato al fatto che ci sono dei limiti orari perché i treni merci seguono delle tabelle di orari fissi, e non si possono anticipare o posticipare consegne, consegne che prevedono delle tempistiche più lunghe e meno flessibili.

Soprattutto visto che parlavamo anche di vantaggi ambientali, è chiaro che ci sono delle quantità minime di carico proprio per poter ottimizzare i convogli, e certo non è il classico tipo di trasloco che riguarda lo spostamento di qualche scatolone o di un mobile quanto per intendersi.

Spesso e volentieri le imprese nel settore prendono in considerazione la possibilità di un trasloco ferroviario

Come dicevamo dal titolo di questa seconda parte comunque sono molte le realtà e molte le imprese nel settore che optano per la possibilità di organizzare un trasloco ferroviario, sempre tenendo in mente tutto quello che abbiamo detto nella prima parte per quanto riguarda pro e contro.

Diciamo questo perché spesso e volentieri molte persone esperte e non, si dilettano nel fare una sorta di classifica tra quale può essere il tipo di trasloco più conveniente, e quindi se questo ferroviario o quello via gomma o quello via mare, facendo finta di non sapere che ogni caso è a sé, e una classifica del genere non ha assolutamente senso.

Semmai avrebbe più senso andare a guardare le recensioni su internet per capire se quell'impresa specifica è esperta in questo tipo di organizzazione di traslochi, oppure no.