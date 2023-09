Tre segnalazioni in pochi giorni, baby gang in azione a Nichelino

Se tre indizi fanno una prova, tre casi nel giro di pochi giorni devono far pensare che a Nichelino sia in circolazione una baby gang che si aggira armata per chiedere soldi ai passanti.

Un episodio si è verificato vicino alla chiesa della Trinità, dove la banda di giovanissimi ha avvicinato una signora, bloccandola e chiedendole del denaro con fare minaccioso: in suo aiuto è giunto un uomo che stava portando a spasso il cane, gli sarebbe bastato alzare la voce per farli allontanare.

Meno chiari i contorni di altre due segnalazioni, anche se pare si tratti di ragazzi attorno ai 12-13 anni: ora la Polizia locale di Nichelino sta indagando per capire quanto sia seria questa allerta.