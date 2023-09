Bardonecchia si tinge di "nero": al via la ricerca di attori per girare una serie crime in alta valle

A campo Smith, presso l'hotel Rivé di Bardonecchia, si cercano le facce giuste per girare una serie crime di prossima produzione. Tempo di casting, insomma: e le persone interessare dovranno presentarsi il 19 e 20 settembre, dalle 9.30 alle 19.30, in regione Molino 4.

La produzione Cattleya, in particolare, cerca uomini e donne in età compresa tra i 18 ed i 75 anni, uomini e donne in età compresa tra i 25 ed i 50 anni con esperienza nelle discipline sportive di arrampicata, pugilato, arti marziali.