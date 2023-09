Unica Clinica Dentale Rivarolo [VIDEO]

Tutti i pazienti del Canavese posso ora rivolgersi ad Unica Clinica Dentale per le cure dentali. La nuova sede Unica ha da poche settimane aperto i battenti presso il Rivarolo Urban Center.



In questo nuovo studio dentistico è possibile riconoscere il “modello” Unica, che molti pazienti hanno potuto apprezzare nel corso degli anni sottoponendosi alle cure odontoiatriche nelle sedi Unica Cuneo e Unica Mondovì: luogo facilmente accessibile, apertura tutti i giorni dalle 9:00 alle 20:00, staff multidisciplinare, strumentazione diagnostica in sede e un’attenzione particolare alla sicurezza e all’igiene. “Le misure di sicurezza adottate in studio sono a tutela dei pazienti e degli operatori coinvolti in tutti i tipi di trattamento”.

Molto apprezzata dai pazienti è la figura del responsabile dello studio, il consulente commerciale presente in tutti gli studi dentistici Unica. Si tratta di una persona che ha il compito di gestire il rapporto tra il personale medico e il paziente per aiutarlo ad affrontare serenamente il percorso di cura dal dentista. È il punto di riferimento del paziente che può richiedere il suo supporto per tutta la gestione del rapporto con lo studio.

Abbiamo chiesto alla dottoressa Sola quali sono i tempi di attesa per una visita presso Unica Clinica Dentale Rivarolo. “Quando si prenota una visita, se si tratta di un’urgenza che richiede un intervento immediato è possibile ed è doveroso visitare il paziente in giornata. Teniamo sempre degli spazi predisposti per queste urgenze. Negli altri casi cerchiamo di essere disponibili entro i 3 massimo 7 giorni, per un primo accesso e una visita completa”.

Ringraziamo la dottoressa Rossella Sola e Francesco Sola per averci accompagnato in questo tour del nuovo studio.

Video

Per approfondimenti, appuntamenti o visite di controllo contattare

Unica Clinica Dentale - numero verde 800629579

Sede MONDOVÌ Piazza Cerea, 15 (Mondovicino Shopping Center) Tel: 0174.529.709

Sede CUNEO Via Cascina Colombaro, 4 (zona IPERCOOP) Tel: 0171.500.055

Sede RIVAROLO CANAVESE corso Indipendenza, 74 (Rivarolo Urban Center) Tel: 0124.503.601

Informazione sanitaria ai sensi della legge n. 248 (04/08/2006) e legge n. 145 (del 30/12/2018)

Direttore Sanitario Cuneo: Dott. Paolo Simonazzi - Iscrizione Ordine Medici Chirurghi CUNEO 4898 - Ordine Odontoiatri CUNEO 662, Direttore Sanitario Mondovì: Dott. Lorenzo Gaveglio - Iscrizione Ordine Odontoiatri Torino 3120, Direttore Sanitario Rivarolo Canavese: Dott.ssa Rossella Sola - Iscrizione Ordine Odontoiatri Cuneo 567