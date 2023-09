Venaria, chiusura in bellezza per il Viva Estate 2023: ultimo atto con il Festival Olistico

Si avvicina la conclusione dell'edizione 2023 di Venaria Viva Estate, un evento che dal mese di luglio ha regalato momenti di gioia, cultura e intrattenimento, ai venariesi, ai visitatori e turisti. E per concludere in modo speciale, sabato 16 settembre, si terrà la terza edizione del Festival olistico, presso la Cascina Brero del Parco naturale La Mandria, dalle ore 10 alle 19, con parcheggio consigliato all’ingresso del parco Tre Cancelli o Brero, in via Scodeggio.

Organizzato dalla Città di Venaria Reale e curato dall’associazione Real Felicity, in collaborazione con Fondazione Via Maestra, Pro Loco Altessano – Venaria Reale, Arnica e il patrocinio Dell’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali, il Festival Olistico è un'opportunità straordinaria per scoprire le strade del benessere, dell'armonia e della crescita personale.

L'assessore agli Eventi, Turismo e Commercio, Monica Federico, dichiara: «Il Festival olistico è un momento straordinario per promuovere il benessere delle nostre comunità e per scoprire nuove vie per migliorare la nostra vita quotidiana. Siamo entusiasti di concludere Venaria Viva Estate con questa manifestazione, che celebra la salute del corpo, della mente e dello spirito. Sono contenta che l’iniziativa si svolga al Parco La Mandria, luogo sempre più associato a uno stile di vita sano. Ringraziamo le associazioni per le proposte di attività nel weekend e un grazie speciale alla Fondazione Via Maestra e all'Ufficio Eventi della Città di Venaria Reale per il grande lavoro profuso per la realizzazione del programma degli eventi dell’estate venariese».