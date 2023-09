Sestriere, tutto pronto per cominciare a scavare con la perforatrice: 4 pozzi a partire da domani

A Champlas du Col, frazione del Comune di Sestriere, è in fase di montaggio la macchina perforatrice che dovrà eseguire i pozzi drenanti nel cantiere per la messa in sicurezza al Km 95 della Strada Provinciale 23. Se il montaggio si concluderà senza intoppi, la macchina, arrivata in cantiere giovedì 7 settembre, dovrebbe iniziare la perforazione dei primi 4 pozzi mercoledì 13 settembre.



I pozzi saranno profondi 33 metri dal piano di strada e avranno un diametro di 150 centimetri. “L'attività di perforazione, - spiegano i tecnici della Città metropolitana di Torino - è alquanto delicata perché si dovrà attraversare un ammasso molto etereogeneo, che potrebbe riservare anche alcune difficoltà operative”. Visto l’ingombro della macchina e la necessità di movimentazione dei materiali, a Champlas du Col la Provinciale 23 è chiusa al transito fino al 30 novembre. Chi arriva dal versante della Valle di Susa può raggiungere Sestriere Colle percorrendo la Strada Provinciale 215. Il vicesindaco della della Città metropolitana, Jacopo Suppo, che ha la delega ai lavori pubblici rassicura che “per ridurre il disagio dei residenti a Champlas du Col, in particolare degli studenti che devono raggiungere le scuole di Sestriere, a perforazioni avviate, i tecnici valuteranno la possibilità di consentire un passaggio pedonale in fasce orarie e con modalità contingentate, ovviamente solo se ci saranno le necessarie condizioni di sicurezza”.

Sul versante della Val Chisone sono intanto ripresi i lavori per la messa in sicurezza della Provinciale 23 nel tratto tra il bivio di Chezal e quello di Sestriere Borgata. I lavori sono oggetto di un finanziamento pari a 1,4 milioni di euro e si concluderanno entro il mese di ottobre, con l'installazione delle barriere stradali e la realizzazione della nuova pavimentazione.

È stato invece appena consegnato alla ditta appaltatrice e si avvierà tra qualche giorno il cantiere subito a monte del bivio di Chezal, nel territorio del Comune di Pragelato. L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo tratto di cordolo in cemento armato su micropali, per una lunghezza di circa 50 metri, con un impegno finanziario complessivo di 263.000 euro. La conclusione dei lavori è prevista per il mese di novembre.