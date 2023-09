A Grugliasco inaugurano le nuove scuole 'ecosostenibili' Baracca e Casalegno

Dopo una lunga attesa, il grande giorno per Grugliasco sta per arrivare: sabato 16 settembre, dalle ore 10, sarà inaugurata la nuova scuola del Gerbido, in piazza Camilleri, che comprende la scuola dell’infanzia Carlo Casalegno e la primaria Francesco Baracca .

Un momento storico per l’intera borgata che sabato festeggerà l’inaugurazione della scuola con il taglio ufficiale del nastro dalle 10. Poi sarà una vera e propria festa con i musici, tamburini e sbandieratori. Sarà possibile visitare i nuovi locali della scuola in un tour guidato.

Per consegnare le due scuole è stato necessario un intervento di potenziamento delle strutture di fondazione che è costato quasi 260mila euro a cui vanno aggiunti i costi per i lavori di costruzione della scuola e le spese per gli arredi e gli allacci per un totale di 3 milioni e 155mila euro. Un’opera finanziata dalla regione Piemonte con 535mila e 700 euro, oltre al GSE (conto termico) che ha finanziato altri 542mila e 731 euro.

La scuola ha, al piano rialzato, 3 sezioni dell'infanzia con relativi servizi igienici e una sala centrale per il gioco da cui si dipartono gli accessi alle sezioni. Sullo stesso piano si trovano un’aula infermeria e le aule per le insegnanti. Il piano primo è riservato alla scuola primaria dove ci sono 5 sezioni e un'aula destinata a laboratorio. Al piano terra ci sono la mensa, il dormitorio della scuola dell'infanzia e un locale adibito a sala lettura e biblioteca. Dal piano terra si ha l'accesso alla palestra dotata di spogliatoi e bagni, che è terminata, ma in attesa di collaudo per la sicurezza che arriverà a breve.

È ancora in fase di realizzazione l’area verde esterna che prevede due zone distinte: una per i bambini dell'infanzia e una per la primaria. All'interno delle due aree verranno collocati dei giochi e delle sedute e saranno collegate da un camminamento. È prevista anche la realizzazione di un sistema di irrigazione per il verde.