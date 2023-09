Torino, il comando dei carabinieri "Oltre Dora" rinasce grazie alla Regione Piemonte

Un segnale di rinnovata sinergia tra istituzioni e forze dell'ordine: il comando dei carabinieri "Oltre Dora" di corso Vercelli 455 a Torino, che può contare su un organico di circa 20 uomini e donne e funge da punto di riferimento per le 5 stazioni del territorio di Torino nord, verrà presto ristrutturato grazie all'intervento della Regione Piemonte.

I lavori

I lavori che interesseranno il comando, per un investimento totale di 250mila euro, interesseranno gli interni del piano terra, concentrandosi l'abbattimento delle barriere architettoniche e sulla sicurezza degli interni con la sostituzione degli infissi e dei serramenti, il rifacimento dell'impianto elettrico e di quello di condizionamento: "Il comando - ha sottolineato l'assessore regionale alla sicurezza Fabrizio Ricca – rappresenta il cuore pulsante dei carabinieri in servizio nella zona nord di Torino: l'obiettivo è quello di offrire migliori condizioni a chi lavora qui e ai cittadini che lo frequentano. La Regione è a fianco dell'arma e lavora con azioni concrete per migliorare la qualità con interventi operativi e strutturali, per rendere questi luoghi fruibili sia per i civili che per i militari”.

La soddisfazione dell'arma

Gli interventi soddisfano a pieno il comando provinciale dell'arma: “Non potevo immaginare - ha commentato il generale Claudio Lunardo – un modo migliore di lasciare Torino: in questo territorio c'è un grande rispetto per le forze dell'ordine e una grande sinergia con le istituzioni. Abbiamo iniziato a parlare dei lavori di ristrutturazione 10 mesi fa e ora siamo già arrivati a un progetto concreto, questo è un segnale che mi rende orgoglioso; i carabinieri qui svolgono un lavoro delicato in una zona delicata rivolto prima di tutto alla cittadinanza, sempre pronti a ricevere istanze e fornire risposte concrete”.

Il calendario

Il progetto, implementato grazie al supporto di SCR Piemonte, si realizzerà secondo il seguente calendario: dopo l'affidamento, previsto entro la fine dell'anno, si partirà con il cantiere vero e proprio. I lavori inizieranno a febbraio 2024 con la speranza di chiudere in estate. Nelle intenzioni dei promotori, c'è l'obiettivo di intervenire ulteriormente sugli interni del primo piano per poi concentrarsi sulle facciate esterne.