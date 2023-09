Operazione "Estate Sicura 2023”: a Chieri 23 persone denunciate per droga o guida in stato di ebbrezza

Centinaia di pattuglie sono state impiegate su tutta la giurisdizione, svolgendo servizio di prevenzione e sorveglianza in luoghi di aggregazione, nonché nelle zone più remote, con particolare attenzione alle ore notturne. Il risultato di questa intensa attività è stato un sensibile calo dei reati, con un particolare sulla riduzione dei furti in abitazione.

Durante l'operazione, i Carabinieri hanno effettuato controlli su centinaia di persone e veicoli, con risultati significativi. È stato effettuato il sequestro di 250 grammi di sostanze stupefacenti, tra cui cannabinoidi e crack, con il conseguente deferimento di 13 persone alle autorità competenti. Inoltre, sono state denunciate 10 persone per guida in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe, contribuendo così a garantire una maggiore sicurezza sulle strade locali.

Ma non è tutto. Durante l'operazione "Estate Sicura 2023", sono state denunciate altre 91 persone per vari reati, tra cui detenzione di droga, reati contro il patrimonio e maltrattamenti in famiglia. Inoltre, sono stati effettuati 4 arresti in flagranza di reato per maltrattamenti in famiglia e reati contro il patrimonio, dimostrando l'impegno costante dei Carabinieri nel garantire la sicurezza della comunità.