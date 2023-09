Papà si sente male all'Allianz Stadium: i vigili urbani "baby-sitter" per il figlio di 5 anni

I vigili urbani di Venaria Reale si "trasformano" per un pomeriggio in baby sitter di un bimbo, dopo che il suo papà si era sentito male. A raccontare la storia su Facebook è il sindaco della cittadina della Reggia Fabio Giulivi, che spiega come il padre al termine della partita Juventus-Lazio abbia accusato un malore non grave e sia stato così portato all'ospedale dall'Allianz Stadium.