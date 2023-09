Era frequentato da clienti con diversi precedenti penali: sospesa la licenza a un ristorante-kebab di via Nizza

I sigilli al kebab di via Nizza

Il Questore di Torino ha sospeso per 15 giorni la licenza di un ristorante-kebab di via Nizza, con la contestuale chiusura dell’esercizio a decorrere dal 16 settembre 2023..

Ad agosto e settembre, il locale è stato oggetto di diversi controlli di polizia, durante i quali erano emerse diverse problematiche. Il ristorante-kebabera frequentato da molti individui gravati da pregiudizi di polizia, soprattutto per reati contro la persona, contro il patrimonio e lo smercio di sostanze stupefacenti.

Inoltre, a fine agosto proprio nel locale furono arrestati quattro soggetti ritenuti responsabili di una rissa aggravata scatenata per futili motivi all’interno dello stesso ristorante e poi proseguita all’esterno.

Diversi, poi, gli illeciti amministrativi contestati al proprietario: dalle violazioni come la mancanza di autorizzazioni e certificazioni alle più che carenti condizioni igienico-sanitarie del locale. Per queste violazioni, tra l'altro, il titolare fu sanzionato per oltre 23mila euro.