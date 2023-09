Monopattini abbandonati sui marciapiedi o in malasosta: a Torino multe triplicate

Sono in aumento i comportamenti sbagliati da parte di chi usa i monopattini elettrici in città

Chi circola in coppia, chi in contromano o in mezzo alla strada, chi lo lascia dove capita. A Torino nel 2023 è boom di multe a conducenti di bici e monopattini indisciplinati. Da gennaio a settembre di quest'anno la Polizia Municipale ha effettuato 580 controlli in questo ambito, quasi il doppio rispetto al 2022 quando erano stati 342.

Triplicate le multe per la sosta

Ed i risultati si vedono. Le sanzioni per comportamenti irregolari alla guida di un monopattini elettrico o bici sono schizzate da 1.552 nel 2022 a 2.007 nel 2023. Addirittura triplicate le contravvenzioni per chi abbandona il mezzo "green" su marciapiedi o comunque in sosta irregolare, passate da 384 nei primi nove mesi del 2022 a 918 nel 2023.

In calo i comportamenti irregolari

Diminuiscono leggermente i comportamenti irregolari, cioè chi circola sul marciapiede, contromano o in due su bici o monopattino (1168 nel 2022 a 1089 nel 2023). A fornire i dati l'assessore alla Municipale Gianna Pentenero, nel corso di un approfondimento ad un'interpellanza presentata dal consigliere di Fratelli d'Italia Enzo Liardo. "La questione - ha osservato in apertura Liardo - è da affrontare in maniera netta. In questi anni c'è stato un incremento di sinistri causati da monopattini o che hanno coinvolto questo tipo di mezzo".

Incontri nelle scuole

"La situazione - ha replicato Pentenero - è sotto controllo. Occorre però mantenere alta la guardia, soprattutto nei confronti di chi passa in bici o monopattino sotto i portici". "È necessario sensibilizzare - ha proseguito Pentenero - su uso corretto di questi mezzi: la Polizia Municipale fa incontri nelle scuole. Non possiamo accontentarci, ma i numeri ci danno un quadro della situazione".

Gli incidenti