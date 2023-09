Alle Vallette l’albero è caduto da settimane, nessuno lo rimuove: “In centro l’avrebbero già tolto”

Un albero caduto, non una novità. Ma abbandonato e tanto basta a sollevare polemiche e diatribe tra cittadini di Serie A e di Serie B, tra chi vive in periferia e chi in centro.

E’ il caso dell’albero caduto nel quartiere Vallette, segnalato da più persone e mai rimosso. I vigili si sono limitati a transennare l’area, peraltro vicino a una scuola, con un nastro bianco e rosso. Poi la pianta, ormai secca perché mai nutrita, è rimasta lì. Sospesa, in orizzontale.

Non un gran pericolo, ma tanto è bastato per mandare su tutte le furie i residenti di Vallette: “Ogni volta che esco di casa e vedo questo abbandono mi mette tristezza: non capisco perché le amministrazioni non facciano qualcosa almeno per rendere un pò più decoroso questo quartiere”, è il commento di Massimiliano Tarricone, l’uomo che ha segnalato la presenza dell’albero.

“Ho notato tanta gente che si ferma, fa qualche foto e se ne va. Se quell'albero fosse caduto in centro certamente l'avrebbero già portato via nel giro di un'ora…”, gli fa eco un altro cittadino sconfortato.

La Circoscrizione ha segnalato a sua volta la presenza dell'albero al Comune e si aspetta quindi un intervento del Verde centrale per la rimozione.