Incidente all’incrocio “maledetto”: in via Val della Torre i cittadini chiedono sicurezza

Ancora un incidente all’incrocio “maledetto”, quello tra via Val della Torre, via Verolengo e via Forlì. L’ultimo è avvenuto ieri sera e ha visto coinvolti tre veicoli. Ma in questi anni sono decine i sinistri che si sono verificati in quel punto, con feriti e veicoli distrutti.

Rotatoria o semaforo

“Negli ultimi due anni si contano decine di collisioni, più o meno gravi in questo incrocio. I cittadini chiedono a gran voce che la viabilità in questo incrocio maledetto venga rivista” affermano dall’associazione Giustizia &, Sicurezza.

Il vice presidente Paolo Biccari avanza anche una proposta: “Sarebbe opportuno inserire una rotatoria o semaforizzare le varie vie, è importante che si intervenga in tempi brevi prima che scappi il morto".