Palazzo del Lavoro, futuro ancora incerto. Chiavarino: "Non potrà essere solo commerciale"

"Oggi c'è un unico proprietario che ne semplifica la situazione e i rapporti -ha dichiarato l'assessore all'urbanistica Paolo Mazzoleni -. Difficilmente una sola idea basterà a riempire la vastità della struttura di 43mila m²".

Nel frattempo sono stati effettuati i primi interventi di manutenzione. " Il problema finanziario è stato risolto da più di un anno- ha spiegato l'architetto Stefano Brancaccio di Cassa depositi e prestiti-. Abbiamo già fatto due interventi di pulizia e di messa in sicurezza dello stabile".

"La struttura non ha nessun problema oltre a qualche lamella in fase di sostituzione -continua l'architetto- I lavori sono stati eseguiti dal consorzio San Luca di Torino ed è in fase di avvio il cantiere studio, il progetto finalizzato a individuare gli ulteriori interventi che dovranno essere svolti."