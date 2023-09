Migranti, Cirio: "Il Piemonte pronto a fare la sua parte, ma la Francia non può scaricare il problema sull'Italia"

"Quella che stiamo vivendo è un’emergenza senza precedenti, causata dal crescendo delle tensioni in Africa che riversa sulle nostre coste numeri mai visti prima. Il governo sta affrontando in modo serio e pragmatico questa emergenza con un piano ben preciso che prevede, da una parte, una migliore gestione dei migranti sul nostro territorio e, dall’altra, un maggiore coinvolgimento dell’Europa, perché in Italia non possiamo accogliere tutti e quello dell’immigrazione non può essere considerato un problema solo italiano". Sono le parole del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sull'emergenza migranti.

"Per questa ragione la scelta del governo di istituire nuovi centri temporanei per gli irregolari in attesa di rimpatrio nei loro Paesi è giusta per garantire condizioni di accoglienza dignitose ma, allo stesso tempo, la sicurezza dei nostri cittadini: non si può pensare di lasciar vagare liberamente migliaia di irregolari sul territorio nazionale, perché questo vorrebbe dire non tutelare le nostre comunità.