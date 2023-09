Museo Egizio, Cirio spegne le polemiche su Greco: "Vicenda strumentale, Marrone ha espresso un'opinione personale"

" Basta polemiche. Basta strumentalizzazioni. Non ho voluto intervenire nei giorni scorsi su questa vicenda perché l’ho ritenuta totalmente strumentale. Non si può costruire una caccia alle streghe sulla base di una opinione personale espressa da un mio assessore ". Così il governatore del Piemonte Alberto Cirio è intervenuto a gamba tesa sulle polemiche scoppiate intorno al direttore del Museo Egizio, Christian Greco , dopo che l'assessore Maurizio Marrone aveva messo in dubbio il rinnovo del suo mandato, in scadenza nel 2025 [LEGGI QUI] .

Un'opinione, quella di Marrone, che, "proprio perché personale, continua Cirio, "rappresenta un suo legittimo pensiero, che come tale meriterebbe comunque rispetto, ma che non impegna l’Istituzione. Riconosciamo infatti come Regione al direttore Greco grande preparazione e capacità. Io sono una persona pragmatica, per me contano i risultati e con Greco i risultati sono arrivati. Basta con questi tentativi di dividere sempre in buoni e cattivi. Marrone è un mio ottimo assessore, così come Greco lo ritengo un ottimo direttore. Lasciamoli lavorare".