Un nuovo parroco per Sant'Alfonso e San Donato: in arrivo don Stefano Cheula

Novità in arrivo per tutti i cristiani cattolici residenti nei borghi Campidoglio e San Donato. La prossima settimana, infatti, è previsto l'insediamento del nuovo parroco di Sant'Alfonso e San Donato: si tratta di don Stefano Cheula, che sostituirà don Davide Chiaussa.

La cerimonia di insediamento

Cheula, in arrivo dalla parrocchia Gesù Crocifisso e Madonna delle Lacrime nel quartiere Aurora, si insedierà ufficialmente domenica 1° ottobre con una cerimonia in programma nella chiesa di Sant'Alfonso (via Cibrario angolo corso Tassoni) e celebrata dal vicario episcopale per la pastorale sul territorio don Mario Aversano: l'inizio è previsto alle ore 15 con l'accoglienza del nuovo parroco sul sagrato, seguita dal rito dell'ingresso e dalla prima messa. Per don Chiaussa, invece, si apriranno e porte della parrocchia Santissima Trinità di Nichelino.

Una preghiera comunitaria di preparazione

La cerimonia di ingresso sarà preceduta, giovedì 28 settembre, da una preghiera comunitaria di preparazione dedicata anche a monsignor Massimo Gregori, nominato collaboratore di Cheula; l'appuntamento è fissato per le ore 20,45 presso la parrocchia Immacolata Concezione e San Donato di via San Donato 21.