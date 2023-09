Moncalieri, l'assessore Michele Morabito confluisce in Italia Viva

Il coordinatore di Italia Viva della zona Torino Sud, Massimo Calafiore, già candidato nella lista civica “+Moncalieri” che in occasione delle elezioni amministrative del settembre 2020 ha sostenuto il Sindaco Paolo Montagna, nonché membro dell'organizzazione della mozione congressuale Riformisti Insieme per il Piemonte, oggi ha incontrato l'assessore Michele Morabito, espressione del Terzo Polo nella Giunta di Moncalieri (in rappresentanza del gruppo Azione Italia Viva Renew Europe presieduto da Gianfranco Demontis).

Dall'incontro, tenutosi insieme a Matteo Maino e Mauro Turri, promotori della mozione congressuale Riformisti Insieme per il Piemonte, è scaturito un pieno accordo politico e programmatico che consente l’ingresso di Morabito (assessore nella quinta città del Piemonte per popolazione). Quanto portato a termine è un'importante operazione politica che determinerà, nell'immediato, un significativo e concreto appoggio alla mozione congressuale; nel breve e medio periodo, un contributo tangibile per le politiche locali e territoriali propedeutiche alle prossime elezioni regionali ed europee.

Il gruppo dei Riformisti Insieme per il Piemonte continua a lavorare con passione e competenza per la crescita e la stabilità politica di Italia Viva nel territorio piemontese.