A Nichelino oggi sfila in passerella l'orgoglio a quattro zampe con il Dog Pride

E' un appuntamento ormai diventato classico all'interno della Festa di San Matteo. Nel pomeriggio di oggi, 24 settembre, nella domenica di via XXV Aprile in festa, a Nichelino l'orgoglio a quattro zampe sale in passerella con il Dog Pride, l’attesissima sfilata cinofila che avrà luogo a partire dalle ore 15 in piazza Polesani nel Mondo.

Sensibilizzare contro gli abbandoni

Un evento organizzato dall'Enpa in collaborazione con il Comune per testimoniare l'amore ed il rispetto verso i nostri amici a quattro zampe, dove l’obiettivo principale è sensibilizzare il pubblico sull’importanza dell’adozione consapevole. La manifestazione si annuncia come un momento festoso e coinvolgente, ma con una mission ben precisa: dare voce e visibilità ai cani ospitati presso il canile (e gattile) di Chieri, cercando per loro una famiglia che li accolga con amore.

Ogni cane sarà protagonista sulla passerella, offrendo un momento di pura allegria per il pubblico presente, e ricordando che ogni animale è un vincitore, indipendentemente dalla sua storia o dal suo aspetto. La squadra di Nichelino Bestiale garantirà intrattenimento e interazione con il pubblico: per chi desidera partecipare attivamente al Dog Pride con il proprio cane, le iscrizioni si terranno sul posto il giorno stesso dell’evento a partire dalle 14. Domani sera i fuochi d'artificio