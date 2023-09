Grugliasco, torna al mercato di via Leon Tron il gazebo informativo per ascoltare i cittadini

Riparte da settembre, presso il mercato di viale Echirolles, il gazebo informativo dei progetti di welfare di comunità presenti a Grugliasco, uno spazio pensato per ascoltare i cittadini e avvicinarsi alle iniziative e ai progetti attivi nell'ambito delle politiche sociali.

A tutte le associazioni della Città, viene esteso un invito speciale a partecipare attivamente allo stand informativo, e cogliere l’occasione per raccontarsi, promuovere le proprie azioni e incontrare i cittadini e le cittadine: come hanno fatto le volontarie dei CAV (Centro Aiuto alla Vita), che a giugno hanno partecipato allo stand, e che ringraziamo per la presenza.