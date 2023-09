La pet therapy per aiutare la degenza dei piccoli pazienti del Regina Margherita

Spuma non vede l'ora di salire sul letto di Thomas, scodinzola. Sa che riceverà affetto, giochi e croccantini. Spuma è un barboncino, uno dei cani della Fondazione Forma (Fondazione Ospedale Regina Margherita) che due volte a settimana vanno a trovare i bambini ricoverati all'ospedale pediatrico di Torino.

Il ritorno della pet therapy dopo la pandemia

Thomas è felice, anche se un po' in soggezione per i numerosi ospiti che orbitano intorno al suo letto. Dopo Spuma, ci salgono Niki, un golden retriever, e Chili, una cagnetta nera e bianca che eseguono vari ordini di Thomas e dei volontari della fondazione. Oggi insieme a loro ci sono anche le giocatrici della Volpiano Vol-ley Academy, squadra femminile di pallavolo che milita nella serie B1 nazionale. Tra la società e l'onlus è infatti stata avviata una partnership, per migliorare il progetto di pet therapy che porta i cani nell'ospedale.

Il progetto "Amici a 4 zampe" partito nel 2012