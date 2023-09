Stellantis, impiegato licenziato per "rendimento insufficiente". I sindacati: "Vogliono far pressione sui lavoratori"

Licenziato per "aver fornito una prestazione giudicata dai suoi referenti gerarchici come insufficiente e inadeguata". Questa la motivazione che ha trovato oggi un dipendente Stellantis inquadrato come impiegato nella comunicazione che di fatto lo estromette dal lavoro.



A darne notizia è la Fiom di Torino, che commenta il fatto con preoccupazione. "Mi sembra che ci sia un salto di qualità in negativo da parte di Stellantis rispetto al rapporto con i suoi dipendenti anche perché ci risulta che la medesima contestazione, cui pensiamo seguirà identico epilogo del licenziamento, è stata comminata ad altri lavoratori - commenta Edi Lazzi, segretario generale di Fiom Torino e provincia -. Francamente in tanti anni che seguo le aziende metalmeccaniche del Torinese, compresa la vecchia Fiat, non mi era ancora capitato un licenziamento di un impiegato perché i suoi superiori giudicano la prestazione non idonea a ipotetici standard lavorativi. Mi sembra un’assurdità, forse pensata per fare pressione nei confronti dei propri dipendenti e spingerli ad aumentare a dismisura la prestazione lavorativa abbattendo per questa via i costi".