Passi in avanti per la riqualificazione della "Bobbio": oltre 9 milioni e 600 mila per la nuova scuola di Barriera

Passi in avanti per la riqualificazione della scuola media "Norberto Bobbio" di via Santhià 76, che verrà demolita e ricostruita con i soldi dell'Europa. Questa mattina è stato approvato il progetto esecutivo, del valore di 9.658.000 euro, per la riqualificazione del plesso in Barriera di Milano.

L'intervento

L’intervento con i fondi del Pnrr prevede la realizzazione di una nuovo edificio, in cui saranno ospitati 21 spazi didattici ad altissima prestazione energetica, innovativo dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, che soddisfi appieno gli standard qualitativi, anche in considerazione delle attuali esigenze didattiche, per una struttura più sicura, moderna, tecnologica, inclusiva e sostenibile. La fine dei lavori è prevista entro il 30 giugno 2026.

“I nuovi edifici scolastici - commenta l'assessore all'Istruzione Carlotta Salerno - possono offrire migliori condizioni di insegnamento e di apprendimento per gli studenti, incentivare lo sviluppo sostenibile del territorio, incrementare i servizi rivolti alla comunità e stimolare l’aggregazione sociale". "A ciò - si aggiunge - si accompagna la convinzione dell'importanza di un'edilizia sempre più sostenibile e orientata all’economia circolare, per un minore impatto ambientale”.