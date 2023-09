I giardini Valentino Mazzola da due mesi “orfani” della targa

Il basamento in cemento coperto per evitare di inciamparsi dentro. È tutto ciò che resta da due mesi della targa di intitolazione a Valentino Mazzola dei giardini di piazza Galimberti dopo l’atto vandalico avvenuto a metà luglio.

"Non rimetterla a posto è un atto di resa al vandalismo che serie istituzioni non dovrebbero permettere", è il commento al vetriolo il consigliere ci circoscrizione Alessandro Lupi (Civica per la 8).

I giardino sono stati intitolati al campione e capitano del Grande Torino a inizio estate.

"La lapide é stata ritirata dai nostri magazzini a fine agosto e presa in carico dalla ditta appaltatrice della Toponomastica - spiega il presidente Massimiliano Miano -. La lastra in marmo è stata fortemente danneggiata per cui, con ogni probabilità, sarà completamente rifatta ex novo. Dagli uffici centrali non garantiscono sui tempi di realizzazione ma posso assicurare il massimo impegno da parte nostra nell'andare a riposizionare la targa nel più breve tempo possibile".