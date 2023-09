La pubblicità è l'anima dell'arresto: uomo di Cuorgnè in manette, promuoveva sul Web la marijuana coltivata in giardino [FOTO]

La pubblicità è l'anima del commercio, ma a volte conduce anche a effetti meno positivi. Manette ai polsi per un uomo che, tramite web, dava visibilità ai propri metodi di coltivazione della canapa per la produzione di marijuana. Gli uomini della Guardia di Finanza, all'interno della sua abitazione, hanno trovato proprio quello che veniva raccontato via Internet: una coltivazione di canapa e tutto l’occorrente per il confezionamento sottovuoto delle sostanze, finalizzato alla commercializzazione dello stupefacente. Oltre alla casa, l'uomo utilizzava anche un vicino capannone con numerose piante di marijuana in fase di essicazione. Nel giardino e nei terreni poco distanti, infine, crescevano alcune decine di piante in fase di coltivazione.