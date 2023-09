Esercito, cambio alla guida del Reggimento logistico “Taurinense”: arriva il colonnello Enrico Pantanella

Si è svolta questa mattina, presso la caserma "Ceccaroni" di Rivoli, la cerimonia di cambio del Comandante del Reggimento Logistico "Taurinense". La cerimonia di questa mattina - avvenuta alla presenza del Comandante della Brigata alpina "Taurinense" - Generale di Brigata Enrico Fontana, ha concluso un periodo durato circa due anni durante il quale il Colonnello De Luca ha guidato il Reggimento attraverso molteplici attività, quali la partecipazione di personale alle operazioni "Joint Enterprise” in Kosovo e “Leonte” in Libano, oltre all'operazione "Strade Sicure" di cui, da giugno 2023, ha assunto l’incarico di Comandante del Raggruppamento Val Susa-Valle d’Aosta. Il Reggimento rivolese ha inoltre contribuito alla esercitazione internazionale invernale delle Truppe Alpine denominata “Volpe Bianca 2022”, svoltasi in alta Valsusa.

Nella sua attività di comando il Colonnello De Luca ha ispirato la propria leadership al motto del Reggimento "Omnia Omnibus", supportando logisticamente con tutte le risorse a disposizione la brigata Alpina “Taurinense” nelle attività addestrative ed operative e le istituzioni locali in iniziative culturali e solidali.

Durante tale periodo non sono infatti mancate le iniziative a favore della comunità come la partecipazione al progetto “colletta alimentare”, le donazioni volontarie all’ospedale di Rivoli e alle associazioni di beneficenza locali, e il progetto culturale “Alpini a scuola” rivolto agli studenti delle scuole primarie.

Il Colonnello De Luca, che nei prossimi giorni assumerà il nuovo incarico di Comandante della Scuola Trasporti e Materiali di Roma, ha espresso gratitudine nei confronti dei suoi uomini e donne, ringraziandoli per l’impegno, l’estrema dedizione e lo spirito di sacrificio dimostrato in ogni circostanza e ha augurato al Comandante subentrante un sereno e proficuo periodo di comando, ricco di successi e soddisfazioni.

Il Colonnello Enrico Pantanella, nuovo comandante proviene dallo Stato Maggiore della Difesa dove ricopriva l'incarico di Capo Sezione Ammodernamento e Rinnovamento presso il IV Reparto.

Al termine della cerimonia, si è dichiarato orgoglioso di essere stato posto alla guida dell’unità e ha concluso il suo discorso di rito con queste parole: “il mio auspicio è quello di dare continuità all'azione dei miei predecessori che, con i militari del Reggimento, hanno operato in missioni all'estero e hanno fatto del Reggimento Logistico un sicuro punto di riferimento per la collettività.”

Alla cerimonia hanno presenziato numerose autorità civili e militari tra cui il sindaco di Rivoli, Andrea Tragaioli, il sindaco di Rosta, Domenico Morabito, il sindaco di Collegno, Francesco Casciano, i Comandanti dei Reggimenti della Brigata Alpina “Taurinense”, il direttore del 10° Centro Mantenimento e Rifornimento di Napoli, Colonnello Giulio Arseni, nonché i presidenti dell’Associazione Nazionale Alpini dei comuni di Alpignano, Grugliasco, Rosta, Robassomero e della provincia di Vercelli e sindaco di Villarbasse, Eugenio Aghemo.