Incidente in tangenziale, Fiat Punto distrutta e traffico in tilt

Un incidente autonomo si è verificato oggi, prima delle 11, sulla Tangenziale Sud, in direzione Milano, all’altezza di Stupinigi. Una Fiat Punto è rimasta quasi distrutta nel sinistro, che non ha causato feriti. Forti però le ripercussioni al traffico, con rallentamenti in entrambe le direzioni.