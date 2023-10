Moncalieri città "Creattiva" per la terza età: quasi venti corsi per mantenere in forma corpo e mente

Moncalieri città "Creattiva" per la terza età: quasi venti corsi per mantenersi in forma

Una città all'altezza dei sogni e delle aspettative dei bambini è da sempre uno dei proclami del sindaco Paolo Montagna per una città che guarda al futuro, ma a Moncalieri non ci si dimentica della terza età e di coloro che sono stati per anni (e che ancora sono, in molte famiglie) colonne della società. "Moncalieri Terza Età Creattiva" Ed allora nei giorni scorsi al centro Leimon sono state presentate le attività pensate per gli anziani, in collaborazione con la Cooperativa Animazione Valdocco. Ed allora ecco al via il progetto "Moncalieri Terza Età Creattiva", per offrire ai diversamente giovani "un calendario ricco e diffuso di attività accessibili", come ha spiegato l'assessore alla Persona Silvia Di Crescenzo. ”Una tappa della coprogettazione Moncalieri per le persone, che sta rivoluzionando i servizi della città e che porta sempre in evidenza il ruolo del terzo settore e le storie delle persone che usano i servizi e partecipano alle attività”.

E infatti è stata data voce a tutti gli insegnati e a Maria Luisa Costa, scelta come testimonial per la sua esperienza di attrice nella Compagnia Anni verdi: “Consiglio a tutti di partecipare: per divertirsi, per stare in compagnia e per la memoria. Non abbiate timore a mettervi in gioco”. Un applauso è stato riservato a Sandro Rinaldo, maestro di pittura, che ha scelto di tenere gratuitamente il corso come volontario civico della città. 19 i corsi in 5 diverse location

Saranno 19 corsi distribuiti in tre aree di interesse: arte e creatività per sviluppare talento ed esprimere la propria personalità; benessere e attività fisica per favorire la salute del copro e della mente; competenze tecniche e linguistiche per comunicare con il mondo rimanere al passo con i cambiamenti tecnologici.

Cinque le location: a Casa Vitrotti, in Viale della Stazione si terranno corsi di canto, chitarra e teatro. Al Centro Zoe in Salita Padre Denza i corsi di yoga, t’ai chi, feldenkrais, inglese, coro, palestra per la mente, pittura, arteterapia e caviardage. All’ Oikia in via Gramsci 18 il corso di computer, la moda sotenibile e la ginnastica dolce, streching e pilates. Al Centro Leimon di via De Filippo, streching e pilates, ballo liscio e movimento e danza moderna; al Polifunzionale Don PG Ferrero, di via Santa Maria i balli di gruppo. La novità della danza moderna

Accanto a corsi che sono un successo di pubblico da anni, ci sono novità interessanti come il corso di movimento corporeo e danza moderna tenuto e curato dalla danzatrice e coreagrafa Federica Pozzo di Eclectica danza, e quello di moda sostenibile ideato da Irene Tota. Grande attesa, dopo il successo di “Come ti divento Influencer” al Teatro Fonderie Limone, per il laboratorio teatrale di Loris Cumina, il regista che porta avanti la compagnia anni verdi fondata dalla compianta Adriana Perucca.