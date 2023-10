Dal rocher cremoso di caprino al barattolo con insalata langarola: ecco il pranzo dei Governatori all'Italia delle Regioni [FOTO]

Rocher cremoso con crema di caprino, oliva taggiasca e polvere di pomodoro (rigorosamente gluten free e adatta ai vegani). E' questo uno dei piatti presenti nel cosiddetto "light lunch" della prima giornata dell'Italia delle Regioni.

Allestito all'interno del cortile di Palazzo Reale, il momento del pranzo in piedi segue le foto di rito e le interviste a favore di taccuini e telecamere da parte dei governatori delle Regioni ospiti a Torino, insieme ad altri esponenti della politica locale e nazionale. Tra i presenti, anche Davide Cassani, ex commissario tecnico della Nazionale di ciclismo su strada.



Da Giovanni Toti a Michele Emiliano, passando per Massimiliano Fedriga e Stefano Bonaccini, quasi nessuno si è tirato indietro dalla possibilità di fare una pausa e stuzzicare lo stomaco. Con il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a fare gli onori di casa, insieme ad alcuni dei suoi assessori.



Tra gli antipasti, insieme al rocher cremoso, anche il "mini salty cupcake" di zucca e porri. Ma ai sapori locali si abbinano anche proposte come la Cialda al nero di seppia, con baccalà mantecato e oliva candita. Si torna in Piemonte con il biscotto salato con battuta di Fassona mignon.



All'interno di piccoli barattoli trasparenti, poi, ecco l'insalata langarola con toma, sedano e noci, abbinata alla tacchinella grigliata. E ancora, la quinoa tricolore con pomodorini secchi, olive taggiasche, capperi e prezzemolo e il riso venere con i broccoli in doppia veste, noci e semi.



Si arriva poi ai piatti caldi, con una doppia scelta di primi: gli gnocchi di semola croccante con brunoise di verdure (adatta anche ai vegetariani), oppure gli agnolotti verdi "Seirass", con erbette (anche loro veg).



Per i dolci, infine, le due proposte sono state il cremoso alla mandorla e pistacchio, oppure l'insalata di frutta di stagione.