Olimpiadi 2026, Zaia sul bob: “Decide il Governo, ma il Piemonte si era sfilato”

Cesana al posto di Cortina per la pista di bob alle Olimpiadi del 2026? Valuta Roma, ma sul Piemonte regna lo scetticismo.

Zaia: "Deciderà il Governo"

Prova a portare acqua al proprio mulino Luca Zaia, governatore del Veneto, a Torino per il festival L’Italia delle Regioni. Il tema è quello delle Olimpiadi e di quella pista di Bob di Cortina, i cui costi sembrano lievitare di giorno in giorno, minandone la realizzazione. Un’ipotesi non contemplata da Zaia: “Non ho motivo di pensare che non si faccia. Di certo le Olimpiadi si faranno. Comunque valuterà il Governo, vedremo quali saranno le decisioni”.

Il dossier con la valutazione comparativa

“Nel dossier che abbiamo preparato, c’era già una valutazione comparativa delle possibilità con Cesana, St. Moritz, Innsbruck e molto altro. Ma non so dire quali siano le valutazioni a livello romano” ha spiegato Zaia.

E circa la possibilità che ci sia una chiusura ideologica verso il Piemonte, Zaia ha affermato: “Non è quello il punto, siamo fermi sul nostro dossier in attesa che si prendano delle decisioni. Ricordo che operazione Olimpiadi è un’operazione in attivo rispetto ai costi”.

"Torino si era chiamata fuori"

Il Governatore però non dimentica però il passo indietro fatto da Torino e dal Piemonte. “Torino si era sfilata. Guardi, abbiamo un legame importante con il Piemonte. Ma allora il Piemonte si è sfilato, è un’Olimpiade che nasceva solo per Milano e la Lombardia, poi il Piemonte si è aggregato. Alla fine litigarono e il Veneto si è messo in volata”.

Sulla possibilità che il bob rimanga in Italia, piuttosto che migrare in Svizzera o Austria, Zaia ha commentato: “Non so quanto sia recuperabile Cesana. Parliamo di opere complicate, di piste che devono essere certificate dal Cio”.