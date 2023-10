Selva Urbana e Compagnia di San Paolo per l’ambiente: 500 nuovi alberi per aiutare il verde di Torino

Selva Urbana, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando “Re:azioni. Difendi l’ambiente, contribuisci al benessere di domani”, interviene per la prima volta nella regione Piemonte attraverso le azioni di forestazione urbana e di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione, con particolare attenzione all’educazione alla sostenibilità e all’ecologia nei confronti degli alunni delle scuole primarie e secondarie.

Il progetto è diviso in due ambiti, il primo è legato alla FORESTAZIONE urbana partecipata. In autunno verrà organizzata la piantumazione partecipata a Torino di 500 alberi e arbusti forestali piantati da cittadini, ai volontari di Selva Urbana e da alunni delle classi di 3°, 4°, 5° della scuola primaria e le 1° della scuola secondaria preselezionate. La forestazione urbana è un importante strumento per salvare il suolo nelle aree urbane e generare benefici ecosistemici, ambientali e socio-culturali; oltre a rappresentare un’azione locale e concreta di contrasto al cambiamento climatico.

L’associazione Selva Urbana ripropone e sviluppa un modello ben consolidato; dal 2016 lavora con le amministrazioni pubbliche per favorire la crescita degli interventi di riforestazione urbana e periurbana e il coinvolgimento della popolazione locale, grazie al supporto di donatori privati o fondi regionali e nazionali e alla collaborazione e l’impegno dei gestori del patrimonio pubblico. Il modello consiste nel donare con i fondi raccolti una quantità di alberi e arbusti forestali autoctoni all’Amministrazione Pubblica aderente, che in cambio si impegna formalmente a piantare gli alberi, alla loro manutenzione e bagnatura e a conservare l’area a bosco.

Il secondo ambito è legato all’EDUCAZIONE. La mission educativa si afferma tra gli scopi dell’associazione Selva urbana che promuove e realizza attività educative rivolte agli alunni delle scuole primarie e secondarie connesse al tema della forestazione urbana, incoraggiando conoscenza e coscienza ecologica, stili di vita sostenibili e attivismo ambientale. Questo progetto è realizzato in collaborazione con la fondazione Mission Bambini ETS, incaricato della gestione e realizzazione di uno dei laboratori e della relazione con gli istituti scolastici. L’ azione educativa si articola in molteplici attività, quali: il coinvolgimento per la forestazione e le bagnature; lo sviluppo del gioco “PiantaLÀ” per Torino e la fornitura dei libri “ecologia per ragazzi”, percorsi di laboratori nelle scuole e creazione “sharing point gioco & libri”.

FORESTAZIONE E BAGNATURE

Nell’ambito del progetto di forestazione e bagnature saranno coinvolte circa 12 classi appartenenti alle 3°, 4° e 5° della scuola primaria e le 1° della scuola secondaria, per un totale di circa 400 bambini. Ogni gruppo assisterà prima al workshop “Come si pianta un albero e perché”, tenuto da una risorsa qualificata dell’associazione, dove verranno mostrate concretamente le cure necessarie per un buon impianto di un albero e forniti stimoli e spunti di riflessione sul perché sia importante. L’attività di bagnatura verrà invece svolta durante due giornate nei mesi di Maggio-Giugno 2024, dove un educatore accompagnerà a turni le classi a prendersene cura attraverso una modalità di gioco.

IL GIOCO PIANTALÀ

Selva Urbana APS e Mission Bambini ETS hanno progettato “PiantaLÀ”, un gioco da tavolo per creare attivisti ambientali apprendendo le tematiche legate alla sostenibilità ambientale e al cambiamento climatico attraverso il gioco. Il gioco, inizialmente sviluppato per la città di Milano, è stato prodotto anche per la città di Bologna e ora per la città di Torino, mette in risalto le aree verdi e l‘importanza della loro funzione. Indirizzato a bambini delle classi 3°,4° e 5° della scuola primaria, verrà presentato durante i percorsi dei laboratori didattici (in orario scolastico) e diverse stampe saranno regalate alle scuole con la creazione del “sharing point gioco & libri”- un luogo dove i giochi e i libri potranno essere presi in prestito dai bambini dell’istituto per giocare o leggere a casa con le proprie famiglie e amici.

Il laboratorio “Narrazione ecologia”, invece, è un laboratorio di introduzione narrativa, nel quale delle educatrici leggeranno ai bambini storie affascinanti legati al mondo naturale per stimolare nei bambini l’empatia verso il mondo naturale, l’immaginazione e le idee, la voglia di leggere e la curiosità.