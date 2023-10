Cannabis light, i Radicali contro la Procura di Torino: “È il braccio armato del Governo”

“La Procura di Torino è il braccio armato del Governo”: sono parole forti, quelle scelte dai Radicali Italiani per protestare contro il provvedimento che ha portato – a seguito di una perquisizione con conseguente sequestro di 1800 chili di cannabis light, oltre a telefoni e computer - alla denuncia di 14 persone appartenenti alla filiera, attualmente indagate per produzione, traffico e detenzione di droghe.

“Imprenditori trattati come spacciatori”

Gli interessati sono accusati di avere prodotti con una percentuale di THC superiore al limite legalmente consentito tale da avere “concrete capacità droganti”. Alla luce degli attuali sviluppi, i Radicali non ci stanno e pensano che dietro ci sia la mano di Palazzo Chigi: “Le assurde azioni proibizioniste del Governo - dichiara Chiara Squarcione della direzione nazionale – non fanno altro che sferrare un grave attacco a una filiera di imprenditori trattati come spacciatori. Queste politiche, inoltre, non sono risolutive né contro il vero spaccio né contro l'abuso, ma colpiscono un mondo che in Italia impiega oltre 10mila persone con un fatturato annuo di circa 150milioni di euro”.

“Prodotti legali”

A essere contestato, infine, è lo stesso principio che ha portato all'operazione: “Le analisi – ha sottolineato il presidente di Radicali Italiani Igor Boni – dimostrano che i prodotti contengono un tenore di THC che rispetta le normative, mentre oggi ci ritroviamo con molte vite distrutte, tra cui quelle degli imprenditori messi in ginocchio e dei lavoratori messi in ginocchio. L'attuale legge contro le droghe, a cui si è aggiunto l'inserimento del CBD tra gli stupefacenti, è criminogena perché non fa altro che distruggere un mercato e aumentare lo spaccio e l'insicurezza; noi siamo per una legalizzazione in grado di contrastare anche le mafie”.

“In Italia – ha aggiunto ancora Squarcione - una persona su due è consumatrice e un'eventuale legalizzazione porterebbe legalizzazione porterebbe fino a 7 miliardi nelle casse dello Stato: far finta di niente significa non conoscere la realtà”.