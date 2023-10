La biglietteria di Teatro Stabile e Abbonamento Musei diventa “mobile” grazie a un'Ape Piaggio

" L' idea di una biglietteria mobile ", spiegano gli ideatori, " contribuisce a facilitare l'accesso a iniziative specifiche come ' Un posto per tutti' , sostenuto dalla Fondazione CRT, che mette a disposizione abbonamenti gratuiti per persone a basso reddito ".

La biglietteria, allestita su un'Ape Piaggio Street Food personalizzata, è stata accolta nei cortili di alcuni presidi civici territoriali: Casa nel Parco a Mirafiori, Casa Vallette - Officine Caos, Più SpazioQuattro a San Donato, Bagni Pubblici di Via Agliè a Barriera di Milano, Beeozam a Madonna di Campagna e Casa del Quartiere di San Salvario. Ma anche nelle aree mercatali di Porta Palazzo–Balôn in Via Borgo Dora e in piazza Madama Cristina–San Salvario Emporium.

L'iniziativa sta avendo un buon riscontro e finora sono stati venduti oltre 200 biglietti tra ingressi singoli e varie formule di abbonamento.