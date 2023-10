Scontri a Torino per Meloni, il Prefetto: "L'intervento della polizia è stato dovuto"

"Il diritto a manifestare è inviolabile, ma deve rispondere alle regole". Così il neo Prefetto di Torino Donato Giovanni Cafagna ha commentato gli scontri di ieri a Torino tra studenti e forze di polizia, durante la visita del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Intervento della polizia è stato dovuto"

"Chi vuole fare una manifestazione - ha aggiunto - ne deve dare obbligatoriamente comunicazione alla Questura, concordando eventualmente forme e modalità con cui esercitare il questo diritto, nell’interesse della comunità. Nel caso di ieri non c’è stata richiesta di autorizzazione”.

"Si doveva garantire la sicurezza"

“C’era un corteo partito inizialmente con un gruppo di circa 350 persone che rapidamente si è disperso attraverso una serie di gruppi, che hanno cercato forzare i dispositivi di sicurezza disposti dalle forze di polizia fuggendo da un capo all’altro della zona centrale di Torino" ha aggiunto Cafagna. "È evidente che c’è stata la necessità di garantire che un evento di portata nazionale - che ha visto la presenza del Capo dello Stato, del presidente del Consiglio e di tutti i presidenti delle Regioni d’Italia - si svolgesse in un clima civile e sereno”.

"L'intervento delle forze di polizia - ha concluso il prefetto, con riferimento agli scontri - è stato dovuto, perché ha garantito lo svolgimento di una manifestazione di politica nazionale".

I sindacati: "Uso esagerato della forza"

La Federazione dei Lavoratori della Conoscenza CGIL del Piemonte, in rappresentanza delle lavoratrici e dei lavoratori della Scuola, dell’Università e della Ricerca, esprime ferma la condanna di ogni forma di violenza e si unisce all'appello della CGIL Camera del Lavoro di Torino a favore della salvaguardia di un clima democratico e di dialogo, della libertà di espressione e di ogni forma di dissenso.

"Nel rilevare il massiccio ed eccessivo schieramento di forze nel centro della città capoluogo in occasione della presenza, lunedì del Ministro all’Istruzione e Merito, ieri del Capo del Governo, respinge l’uso spropositato della forza verso la manifestazione dei centri e delle forze antagoniste e degli studenti", sottolinea il sindacato in una nota. "La FLC CGIL Piemonte denuncia come inaccettabile la repressione con la forza delle manganellate avvenuta specie verso i più giovani partecipanti. Siamo e saremo sempre dalla parte delle famiglie e delle e dei giovani, di qualsivoglia "minoranza”, a tutela dell’esercizio legittimo delle libertà democratiche garantite dalla nostra Carta costituzionale".

"Abbiamo depositato un ordine del giorno per chiedere all’aula del Consiglio Regionale di esprimere solidarietà ai ragazzi vittime delle cariche da parte delle Forze dell’Ordine durante la giornata finale del Festival delle Regioni. Chiederemo inoltre alla Giunta di attivarsi presso il Ministero per fare chiarezza sulla gestione della piazza, che riteniamo assolutamente inadeguata", ha dichiarato Francesca Frediani, Consigliera regionale di Unione Popolare Piemonte. "Eravamo presenti e abbiamo visto con i nostri occhi le modalità adottate dalla Polizia, che ha tenuto in ostaggio dei giovani colpevoli soltanto di voler esprimere il loro dissenso".