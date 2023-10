Sant’Anna, Icardi stoppa le voci di trasloco: “L’ospedale resta dov’è”

L’ospedale Sant’Anna, la più grande struttura dedicata alla maternità in tutta Europa, rimarrà lì dov’è. E’ fermo l’assessore alla Sanità Luigi Icardi nello smentire le voci di corridoio che avevano ventilato la possibilità di un accorpamento con il “vicino” Regina Margherita.

"L'ospedale resta dov'è"

Un’ipotesi fortemente rigettata dallo stesso Icardi: “Non sono previste modifiche e l’ospedale rimarrà così com’è”.

“La Giunta - ha però ricordato l’assessore - ha invece formalizzato un gruppo di lavoro che ha predisposto una proposta per il distacco del Regina Margherita dalla città della salute, per istituire una nuova azienda ospedaliera”.

I dubbi di Accossato

Era stata Silvana Accossato, capogruppo di Liberi Uguali Verdi, a chiedere lumi circa le notizie di un accorpamento. Per Accossato il Sant’Anna è infatti un presidio sanitario importante non solo per i bambini, ma anche per la salute delle donne, la cui attenzione non può “esaurirsi una volta effettuato il parto”.

Insomma, la richiesta è che il Sant’Anna continui nella sua autonomia ad essere un punto di riferimento per le problematiche ostetriche e ginecologiche.