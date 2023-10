A Pavarolo inaugura la mostra “Estetica dei visionari"

Nello studio del Maestro le opere più visionarie di Scipione, come il suo Autoritratto (1930) e il Profeta in vista di Gerusalemme (1930) – realizzate negli ultimi anni di vita e poco prima della pubblicazione del testo di Focillon – dialogano con alcune opere dalla grande carica immaginifica, creando un percorso di visioni concatenate che attraversano gli ultimi decenni della storia dell’Arte: il pensatore empirista di Charles Avery che, ponendo nell'esperienza la fonte della conoscenza, diviene calco, gesso, presenza tangibile e testimonianza di una visione concreta; una grande tela di Margherita Manzelli che, attraverso una figura femminile, si insinua in spazi mentali oltre la realtà fino alla sensibilità più profonda di chi la osserva; i collages di Wangechi Mutu dove il corpo femminile, luogo di scontro politico e culturale, si fa medium di un messaggio mitico in cui il bene vince sul male; e ancora i lavori di Alessandro Fogo, capace di fondere pittura contemporanea e narrazioni sospese, conducendoci verso visioni al di là della semplice bidimensionalità delle tele.

Il dialogo tra Novecento e Contemporaneo si amplifica poi attraverso le opere di tre artisti rappresentati da Ciaccia Levi: Amber Andrews, Srijon Chowdhury e David Horváth indagano universi visionari del quotidiano con accenti personali che hanno radici nella storia dell’arte. I teatrini con oggetti, nature morte e assemblaggi insoliti di Amber Andrews traggono origine dall’equilibrio della pittura classica in cui infonde un carattere personale grazie a un uso visionario del mezzo pittorico, dispositivo sensoriale capace di far accedere chi osserva il quadro a una nuova esperienza. Il lavoro di Srijon Chowdhury indaga un universo intimo in cui lo sguardo sulla figura umana si carica di momenti sospesi, di attese. Nelle sue opere il realismo pittorico si connota di accenti lividi oppure si concentra su dettagli anatomici degli organi di senso. David Horváth si muove tra autoritratto, rappresentazione del paesaggio e figura umana. Realizzate utilizzando olio e sanguigna, le sue opere sono strutturalmente influenzate dall’espressionismo e pervase da atmosfere oniriche. Le sue figure umane, ritratte in pose contemplative in interni domestici o nude in contesti bucolici, richiamano i personaggi che popolano certi sogni in cui il tempo sembra fermarsi.