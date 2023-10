Nichelino, lampioni guasti: da due sere via Rossini al buio

Non è la prima volta che succede e forse non sarà neppure l'ultima. Da due sere a Nichelino via Rossini si ritrova al buio, per un guasto ai lampioni dell'illuminazione pubblica.

Tante segnalazioni e lamentele

Numerose sono state le segnalazioni e le lamentela dei residenti, per un disservizio forse dovuto ad un problema di rete generale. In giornata la situazione dovrebbe tornare normale, ma c'è chi, considerato che a fine mese ci sarà il cambio dell'ora e andremo verso la stagione invernale, con poche ore di luce naturale, teme anche di veder messa a rischio la sicurezza generale.