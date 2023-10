Portici di Carta come il Salone del Libro: lunghe code per gli incontri con gli autori

In migliaia, giovani e giovanissimi, in coda da ore per portarsi a casa una copia autografata dei libri di Felicia Kingsley. In questo, Portici di Carta si dimostra come il Salone del Libro.

Autrice di romanzi come Matrimonio di convenienza, Stronze si nasce e Una Cenerentola a Manhattan i suoi libri sono tradotti in 12 paesi. L’ultimo successo con Una ragazza di altri tempi.

Al firmacopie di Torino resterà fino a mezzanotte.