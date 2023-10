Da lunedì bus notturni da Villaretto al Park Stura: i dettagli

Bus notturni da Villaretto a Stura. Da lunedì verrà infatti attivato anche nelle ore serali, dalle 21.15 a mezzanotte, la linea 26 da Villaretto al Park Stura. Fino ad oggi la navetta terminava il servizio intorno all'ora di cena, lasciando di fatto il quartiere di Torino nord scollegato con il resto del territorio.

Attiva fino a mezzanotte

Da tempo i residenti di Villaretto chiedono un collegamento con il quartiere di Falchera, dove si trovano molto servizi essenziali, tra cui quello scolastico. Da qui la decisione di far circolare la linea 26 fino a mezzanotte, dal 9 ottobre in via sperimentale per un anno.

Dal 1° dicembre arriva il 23

Dal 1° dicembre la nuova linea 23, sempre per 12 mesi, collegherà Villaretto e Falchera al Comune di Mappano dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 20.