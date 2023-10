La Padel Cup fa tappa a Torino: al Palavillage per l'unica data piemontese

Palavillage, innovativo centro padel tra i più grandi d’Italia, è la sede scelta per la terza tappa - unica in Piemonte - dell’Exclusive Padel Cup, circuito nazionale dedicato al padel amatoriale.

Nel weekend del 14 e 15 ottobre i campi di ultima generazione della struttura di Grugliasco, alle porte di Torino, ospiteranno il torneo dedicato ai giocatori di 4ª e 5ª fascia e ai non agonisti che si sfideranno in tre tipologie di torneo: maschile, femminile e misto.

Sabato 14 è prevista una prima fase di qualificazioni a gironi che formerà il tabellone delle gare che verranno disputate domenica 15.

Per le coppie vincitrici delle tre categorie in palio un clinic per due persone in Spagna all’interno del Ba Padel Barcelona Golf & Resort.

L’Exclusive Padel Cup, che durante l’edizione 2022 ha visto la partecipazione di oltre 800 atleti in tutta Italia, è il prestigioso circuito nazionale organizzato da MSP Italia - Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI leader in Italia nei tornei di padel amatoriali - e firmato da Exclusive, la carta di credito del Gruppo Intesa Sanpaolo che riserva ai suoi clienti servizi lifestyle distintivi e privilegi unici.

L’edizione 2023 dell’Exclusive Padel Cup, che si snoda in quattro tappe tutte ospitate in strutture italiane di alto livello, ha preso il via gli scorsi 10 e 11 giugno a Roma, proseguendo a Napoli per poi arrivare il 14 e 15 ottobre al Palavillage di Torino e concludersi a Milano il 28 e 29 ottobre.



“Siamo onorati di essere stati scelti come sede della terza tappa dell’Exclusive Padel Cup e felici di offrire a tanti atleti amatoriali la possibilità di competere con giocatori del loro stesso livello – dichiarano da Palavillage. Da sempre investiamo risorse e professionalità per eccellere nel mondo delle strutture sportive dedicate al padel e non solo. Essere l’unica sede Piemontese e rientrare tra le quattro italiane scelte per ospitare questo prestigioso circuito ci inorgoglisce e ci dimostra che la direzione intrapresa è quella giusta”.

Maggiori informazioni e iscrizioni su www.exclusivepadelcup.com