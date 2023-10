Teatro, parte oggi la prevendita per l'Anteprima Giovani della "Bohème" al Regio

Inizia oggi, lunedì 9 ottobre, dalle 11, la vendita dei biglietti per l'Anteprima Giovani dell'opera La bohème di Giacomo Puccini che andrà in scena venerdì 20 ottobre alle 20 ed è riservata al pubblico under 30. I biglietti a 10 euro sono disponibili on line e alla Biglietteria, fino a esaurimento dei posti disponibili. La produzione si realizza grazie al contributo di Reale Mutua.

Il 20 ottobre il Regio aprirà le porte a partire dalle 19.15: in attesa dello spettacolo saranno aperti i bar dei foyer e alle ore 20 avrà inizio l’Anteprima Giovani dell’opera. Al termine, nel Foyer del Toro, si potrà assistere a Contrasti con l’artista Popa.

Sin dal debutto torinese nel 1896, il pubblico ha sempre dimostrato per La bohème un amore autentico. I giovani protagonisti vivono a Parigi, si corteggiano e si amano. Ma quanto è fragile la felicità? Puccini ha creato per quest’opera, fra le più rappresentate al mondo, melodie memorabili, tratteggiando in musica personaggi ed emozioni, e ogni volta i nostri cuori battono insieme a quelli dei protagonisti. Il maestro Andrea Battistoni sale sul podio dell’Orchestra, del Coro e del Coro di voci bianche del Regio, rispettivamente istruiti dai maestri Ulisse Trabacchin e Claudio Fenoglio. In scena l’allestimento intramontabile di Giuseppe Patroni Griffi, ripreso da Vittorio Borrelli, che ricrea con cura l’atmosfera di una Parigi ottocentesca perfettamente bohémienne. Le luci sono di Andrea Anfossi. Mimì, Rodolfo, Musetta e Marcello saranno interpretati da: Erika Grimaldi / Maria Teresa Leva, Liparit Avetisyan / Galeano Salas, Federica Guida / Cristin Arsenova, Andrey Zhilikhovsky / Biagio Pizzuti.

Popa è una cantautrice e fashion designer Lituana trapiantata a Milano. Le sonorità anni ’60, con percussioni e orchestrazioni di archi e fiati evocano la dolcezza del “lasciarsi andare a misticismi” mentre si cucina pasta in kimono di seta anni ’70. Con le sue canzoni, Popa crea un pop di lusso. Il suo singolo d’esordio è stato “Mare di Milano”, uscito nel 2020, a cui sono seguiti nel 2021 “Psicomagia” e “Bon Vivant” e nel 2022 “Sciura Milanese” e “Tocco di Lusso”.