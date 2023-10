Grugliasco, mercoledì 11 via Perotti chiusa per lavori di allacciamento all'acquedotto

Mercoledì 11 ottobre, dalle ore 9,30 fino al termine dei lavori (previsti entro fine giornata), a Grugliasco via Perotti (all'altezza del numero civico 4) rimarrà chiusa per permettere lavori di allacciamento all'acquedotto Smat.

La strada sarà percorribile solo da corso fratelli Cervi in direzione centro città (verso via Spanna), con svolta obbligatoria in via Prato, mentre non sarà percorribile da via Spanna.