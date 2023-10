Lanciata anche a Torino la campagna internazionale per la liberazione del leader curdo Ocalan

“Libertà per Abdullah Ocalan”: è questo il grido che si è levato con forza da Torino, in contemporanea con altri 74 paesi in tutto il mondo, per chiedere la liberazione del leader curdo detenuto da 25 anni nel carcere-isola di Imrali in Turchia. Defend Kurdistan, rete cittadina di collettivi e organizzazioni che sostengono la causa, ha infatti aderito a una campagna internazionale a riguardo.

Gli obiettivi

Gli obiettivi dell'iniziativa sono anche di livello generale: “Oltre alla liberazione fisica dalla prigionia - spiegano gli attivisti – vogliamo liberare dall'oppressione i movimenti e le forze democratiche di tutto il mondo e porre fine a ogni forma di disuguagliianza per rendere possibile una soluzione politica definitiva alla questione curda in Turchia”.

Nel mirino ci sono anche le dure condizioni a cui è sottoposto Ocalan: “È vittima - sottolinea Laura Schrader, giornalista esperta sulla questione – di una detenzione inumana, condannata come tortura sia dall'ONU che dall'Unione Europea, ulteriormente aggravata da un isolamento pressoché totale fin dal 2015, anno dell'interruzione dei negoziati di pace”.

Il pensiero di Ocalan

A questo si aggiunge una rivalutazione del pensiero di Ocalan: “Le sue riflessioni – commenta il ricercatore universitario Davide Grasso - concepiscono la nazione non in senso nazionalista ma comunitario e hanno grande impatto filosofico perché concepiscono la possibilità di vivere in un quadro di pace tra comunità rispetto allo scontro sistematico e violento come avvenuto finora; occorre mobilitarsi a livello mondiale per fare pressione sul governo turco”.