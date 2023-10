Oltre 200 tentativi di rubare le auto, ecco perchè Share Now ha sospeso il car sharing

Auto rubate e decine di atti vandalici: sono questi i motivi che hanno spinto Share Now ha sospendere il servizio quest’estate per alcune settimane. A portare ieri il tema in Sala Rossa il capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò.

200 episodi di vandalismo

Il servizio di car sharing gestito da Stellantis ha alzato bandiera bianca a metà agosto, quando si sono registrati circa 200 episodi di persone che si sono introdotte nelle auto dopo aver forzato la portiera. A comunicarlo l’assessora Chiara Foglietta, che ha spiegato come “il tentativo di effrazione renda inutilizzabile il veicolo fino a successiva riparazione”.

Servizio sospeso dal 16 al 28 agosto

La flotta di Sharenow è costituita al momento da circa 350 veicoli; pertanto gli atti vandalici hanno ridotto la qualità del servizio e la disponibilità dei mezzi per i torinesi. Da qui la decisione di Stellantis di sospendere dal 16 al 28 agosto il car sharing.

Le azioni di contrasto

Per cercare di contrastare le azioni criminali l’azienda ha avviato una collaborazione con le forze dell’ordine ed “ha attuato delle procedure interne al fine di implementare soluzioni tecniche che possano contrastare il fenomeno ed ovviare ad un eventuale uso malevolo dei veicoli”.